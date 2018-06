Puglia, messe a segno 12 rapine in 5 mesi: arrestati due rapinatori seriali

In soli cinque mesi hanno rapinato 12 attività commerciali in Puglia, nove in provincia di Brindisi e tre in provincia di Taranto. Prendevano di mira farmacie, tabaccherie, supermercati terrorizzando i commercianti del territorio. Sono finiti in carcere due rapinatori seriali , un 36enne di Oria e un 19enne di Latiano. Tutte le rapine, che hanno fruttato un bottino da 20mila euro, sono state messe a segno tra dicembre 2017 e lo scorso aprile.

I due sono stati smascherati dalla macchina che hanno utilizzato durante tutte le rapine: una Nissan Micra di colore grigio che uno dei due rapinatori aveva rubato nell'ottobre del 2017. In 10 rapine su 12 l'auto è stata identificata dai testimoni e dalle parti offese che in alcuni casi hanno annotato parzialmente la targa. Lo scorso aprile gli inquirenti sono riusciti a individuare la macchina e seguirla. In quell'occasione uno dei rapinatori, che guidava sprovvisto di patente, si è dato alla fuga ma è finito prima su un muretto e poi contro un albero.



Gli agenti hanno poi perquisito la sua abitazione e hanno trovato la pistola utilizzata per i furti. Inoltre l'esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza nei luoghi delle rapine ha permesso di ricostruire tutti i colpi messi a segno dai due che sono finiti in carcere.



Nove rapine sono state commesse in provincia di Brindisi: Cellino San Marco, Villa Castelli, Erchie, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Carovigno, tre eventi a Torre Santa Susanna. E tre in provincia di Taranto: San Giorgio Jonico, Uggiano Montefusco e Grottaglie.