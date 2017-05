Pubblicano il suo numero su Telegram: 21enne "molestata da una settimana"

"Questo è o no classificabile come cyberbullismo? Posso sopportare tanto ma questo non lo so. Nessuno sembra volermi aiutare in questa lotta": inizia così un lungo messaggio, pubblicato da Agnese Pucci, 21enne di Carmignano, in provincia di Prato, sulla sua bacheca Facebook. La giovane ha raccontato alla polizia postale di essere vittima di cyberbullismo, e di ricevere continue molestie sessuali, dopo che qualcuno ha pubblicato, in alcune chat di Telegram, il suo numero di cellulare correlato a immagini della sua faccia e di ragazze nude che le somigliano.