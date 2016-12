Province abolite? Solo sulla carta: da Nord a Sud la mappa degli sprechi

14:29 - Le Province dovrebbero essere abolite, e invece costano ancora caro agli italiani. In Brianza ad esempio, mentre al Palazzo di Giustizia mancano dipendenti e i magistrati ricevono testimoni e avvocati anche nei sottoscala, a ottobre dello scorso anno è stata inaugurata la nuova sede della Provincia di Monza: costata 24 milioni di euro, ma i cui locali sono a oggi in gran parte vuoti. Scendendo in Molise, a Isernia, la seconda provincia con meno abitanti d'Italia, si contano oltre due milioni e mezzo di debiti fuori bilancio.

Gli sprechi e i vizi a danno dei contribuenti non hanno colore di partito né punti cardinali. Nell'inchiesta su L'Espresso, si passa dalla Brianza a Napoli dove i dipendenti della base operativa sono stati ripresi mentre dormono in ufficio. Intanto, scrive il settimanale, la struttura che dovrebbe ospitare i senzatetto, è sommersa dalla spazzatura.



A Pompei la polizia provinciale possiede uno yacht, e nessuno monitora il parco del Vesuvio sempre più invaso dai rifiuti.



Mentre nella Provincia di Roma, ora diventata città metropolitana, gli ex presidenti del Pd, Gasbarra e Zingaretti, hanno lasciato in "eredità" ai cittadini una spesa di 263 milioni di euro per il progetto della nuova sede unificata, la Torre Parnasi. Proprio quando era già nell'aria l'imminente eliminazione degli enti locali. Nella sede provinciale della polizia invece esiste ancora la sale Odevaine, nome dell'ex comandante arrestato per "Mafia Capitale".



Nel 2012 in Sardegna sono state abolite le quattro province più piccole d'Italia, ma continuano a produrre spese: ora si chiamano "ex Province". A Vibo Valentia in Calabria la Provincia ha dichiarato il dissesto e i dipendenti che non hanno più retribuzione da 5 mesi cuociono le salsicce sulla brace in garage, dopo aver fatto la colletta.



Spesso accade che le Province che dovrebbero essere abolite diventano città metropolitane. Reggio Calabria, per esempio, è stata promossa città metropolitana, nonostante l'unica cosa di metropolitano che abbia siano i debiti fuori bilancio (gli abitanti per capoluogo sono 180mila mentre per provincia 550mila).



Per non parlare della Sicilia, dove la Corte dei Conti ha denunciato spese pazze e assunzioni di troppo, uno spreco tra i più alti a livello europeo. Rimborsi, vitalizi e indennizzi sono stati inoltre al centro di varie inchieste. Le più significative quelle dell'ex Provincia di Catania e dell'assemblea regionale.



Intanto il 31 marzo, le Province devono presentare l'elenco del personale in esubero: si tratta di 20mila sui 54.242 dipendenti provinciali assunti in Italia, di cui oltre 51mila a tempo indeterminato mentre 1.200 dirigenti.