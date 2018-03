Protezione civile:in arrivo temporali e venti forti su Nord e Centro

Avviso di avverse condizioni meteo del Dipartimento della protezione civile per temporali e venti forti in arrivo dal Nord al Centro. Allerta arancione su Emilia-Romagna, zone nord occidentali della Toscana e su alcuni bacini della Liguria. L'allerta prevede dalla tarda serata di sabato precipitazioni sulla Liguria, in estensione durante la notte a Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, e da domenica anche a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana.