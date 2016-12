25 dicembre 2014 Protesta Femen in piazza San Pietro: tenta di "rapire" da presepe Gesù Bambino La donna a seno nudo è stata bloccata, fatta rivestire e portata via dalle forze dell'ordine Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:24 - Protesta delle Femen in piazza San Pietro, in occasione della benedizione Urbi et Orbi: una ragazza a seno nudo e con scritto sul corpo la parola "god" è riuscita a salire fin sul presepe all'interno della piazza urlando slogan contro la Chiesa e prendendo in mano il bambinello. La giovane donna è stata bloccata, fatta rivestire e portata via dalle forze dell'ordine.