Prostituta uccisa nel Modenese, fermato assassino recidivo

Un 50enne sardo residente a Osilo (Sassari), ma domiciliato da tempo a Modena, Pasquale Concas, è stato fermato come indiziato per l'omicidio di Arietta Mata, prostituta 24enne trovata morta domenica mattina sui binari di Gaggio, nel Modenese, dopo essere stata travolta da un treno. L'uomo, che ha un precedente simile per rapina e omicidio volontario degli anni Novanta, avrebbe rapinato e ucciso la ragazza, per poi abbandonare il corpo sui binari.

Concas lavora come magazziniere nella città emiliana, dove vive da almeno tre anni, e sarebbe solito frequentare le sale gioco per scommettere denaro alle slot machine. Secondo le indagini, proprio il gioco d'azzardo potrebbe essere una spiegazione della rapina che l'uomo, ora in carcere, ha commesso ai danni della giovane, poi uccisa.



L'uomo è stato incastrato grazie a immagini delle telecamere e celle telefoniche. Dopo averla uccisa, nella notte tra sabato e domenica, ha adagiato il corpo sui binari, per inscenare un incidente. Ma la polizia ha fin da subito capito che qualcosa non quadrava: soprattutto l'assenza della borsetta con i soldi e il cellulare di lei ha portato le indagini verso altre possibili ipotesi, concretizzate con il provvedimento di fermo.



Concas ha già scontato 23 anni per l'omicidio di un'anziana, sempre a scopo di rapina, avvenuto a Olbia negli anni Novanta.