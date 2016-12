Prosegue la stabilità invernale al Centronord

Nel frattempo al Centronord la stabilità atmosferica darà ancora luogo alla formazione di nebbie, anche fitte e persistenti su molte aree pianeggianti e costiere; inoltre, a causa del fenomeno dell’inversione termica, cioè l’aumento della temperatura con la quota, al Nord il clima risulterà più mite in montagna rispetto alle adiacenti zone di pianura. Queste condizioni di stabilità si accompagnano ad una scarsa ventilazione e determinano un accumulo degli inquinanti atmosferici, specie nelle grandi città: sotto osservazione le concentrazioni di PM10 e PM2.5, già adesso sopra le soglie di allarme in diverse località. In particolare, nella giornata di mercoledì 7 dicembre in Lombardia i valori di PM10 hanno sfiorato i 150 microgrammi per metro cubo. Nel fine settimana, mentre all’estremo Sud si conferma un miglioramento, la nuvolosità andrà aumentando sabato in Liguria e Toscana, domenica in gran parte delle regioni tirreniche e sulle pianure del Nord fino alle coste dell’alto Adriatico. Dal punto di vista termico si profila una situazione anomala: da venerdì sul Nord Italia si porterà una massa d’aria ancora più mite; lo zero termico infatti (la quota alla quale si raggiungono gli zero gradi) si posizionerà oltre i 3000 metri, per poi sfiorare i 3500 metri nel fine settimana.