Prosegue l'ondata di caldo fino all'inizio della prossima settimana

Fino all'inizio della prossima settimana protagonista del tempo sarà l'alta pressione: questa vasta area anticiclonica occuperà stabilmente gran parte dell'Europa centro-meridionale, compresa l'Italia. Ci attendono quindi giornate soleggiate- spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo- con un po' di instabilità pomeridiana soltanto sui rilievi, mentre temperature e afa aumenteranno gradualmente giorno dopo giorno, regalandoci così un clima tipico del mese di luglio, ma in ogni caso senza picchi di caldo intenso. Nonostante non si prevedano valori eccessivi di temperatura o situazioni particolarmente critiche legate alla calura, avvertiremo comunque un certo disagio, più o meno marcato a seconda della zona, a causa del repentino manifestarsi di queste condizioni estive: si pensi che, rispetto a settimana scorsa, già in questi giorni si osservano temperature di 8-10 gradi più elevate.

Previsioni per giovedì Giovedì al mattino prevalenza di bel tempo, tranne all'estremo Nordest, dove insistono ancora nubi e residue precipitazioni. Nel pomeriggio nubi in aumento sui rilievi della Penisola, con brevi rovesci o temporali su Alpi centro-orientali, rilievi di confine tra Lazio e Abruzzo, Appennino calabro-lucano, zone montuose della Sicilia. Caldo in ulteriore leggero aumento, con massime in generale comprese tra 28 e 32 gradi e qualche punta fino a 33-35 gradi. Venti di debole intensità.

Previsioni per venerdìVenerdì bel tempo in gran parte d'Italia. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi sulle zone montuose con rischio di brevi e isolati temporali su Appennino tra Lazio e Abruzzo, Appennino calabro-lucano, bassa Campania con locali sconfinamenti verso le coste del basso Tirreno. Non si esclude qualche fenomeno sulle Alpi centro-orientali. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita, con tassi di umidità quasi ovunque in leggero aumento. Venti deboli a regime di brezza. Con il rinforzo dell'Anticiclone delle Azzorre le temperature tenderanno ad aumentare, con il culmine del caldo tra giovedì e venerdì, mentre nel weekend aumenterà la sensazione di afa. Non si tratta però di un'ondata di caldo eccezionale, dato che la massa d'aria in arrivo non è di origine africana. La sensazione di caldo verrà avvertita in modo sensibile dall'organismo perché si tratta del primo episodio di caldo estivo diffuso. Ecco quali saranno le città più calde giovedì: 34 gradi a Verona, Bolzano e Taranto, 33 gradi a Firenze e Sassari; 32 gradi a Milano, Bergamo, Brescia, Piacenza, Bologna, Trento, Treviso, Udine, Grosseto, Perugia, Roma, Crotone.