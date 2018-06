Propone dieta per vivere fino a 120 anni, Adriano Panzironi denunciato dall'Ordine dei medici di Roma

Promette di raggiungere i 120 anni grazie a una dieta miracolosa da lui ideata e promossa su Tv locali e social network, ma che non avrebbe alcuna base scientifica. Per abuso della professione medica è stato così denunciato dall'Ordine dei medici del Lazio, Adriano Panzironi, giornalista pubblicista e ideatore di Life120. Medici e biologi, mettono in guardia dal suo metodo che sarebbero un pericolo per la salute di chi lo segue.

Ad annunciare la segnalazione alla Procura il presidente dell'Ordine dei medici del Lazio Antonio Magi, che ha anche chiesto spiegazioni ai tanti dottori che hanno aderito al "metodo Panzironi", consigliando i costosi integratori prodotti dal giornalista e da suo fratello ai propri pazienti, per curare malattie come Alzheimer, ipertensione e diabete.



"Lo abbiamo fatto in quanto organo sussidiario dello Stato a tutela dei cittadini", ha commentato lo stesso Magi, come riporta il sito della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg)



Promuovendo la dieta "paleo" a base di carne, pesce, uova, verdura e poca frutta e imputando alla dieta mediterranea tutte le patologie croniche possibili immaginabili, Panzironi vende integratori marcati Life120 e pubblicizza il suo libro libro "Vivere 120 anni. Le verità che nessuno vuole raccontarvi", entrato nelle classifiche dei volumi più venduti in Italia.



Di lui si è anche interessato l'Ordine dei giornalisti che ha aperto un fascicolo.