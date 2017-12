Pronto soccorso di Palermo: malati in corridoio, arrivano i fondi?

Nel corso della puntata di "Striscia la notizia" in onda venerdì 8 dicembre, l'inviata Stefania Petyx si è recata all'ospedale Cervello di Palermo, dove al pronto soccorso si registra una situazione davvero drammatica. A causa della mancanza di posti letto in reparto, i pazienti restano infatti per giorni interi in corridoio dove solo i più fortunati riescono a ottenere una barella, mentre gli altri attendono sulle sedie.



Ma secondo le testimonianze raccolte dal programma di Canale 5, pare che non sia la prima volta che al pronto soccorso si verifichi una situazione del genere. Per fortuna, però, con l'intervento dell'inviata Stefania Petyx arrivano anche le belle notizie: davanti alle telecamere, il direttore generale Maurizio Aricò annuncia la firma dell'assessorato per un finanziamento di un milione e mezzo di euro che servirà per un nuovo pronto soccorso.