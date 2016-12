Prof in permesso per ballare il tango, il gip non la multa

Non ci sarà nessuna multa per Claudia Sortino, la prof ballerina 'pizzicata' ad Amsterdam a frequentare un corso di tango mentre usufruiva dei permessi della legge 104 per assistere il padre malato . Secondo il gip di Palermo l'insegnante non avrebbe commesso alcun reato. La sua assenza dalla scuola per sette giorni sarebbe costata allo Stato "solo" 400 euro. Troppo poco per essere considerata una truffa, visto che il danno erariale risulta inferiore ai 4.000 euro previsti dalla legge.