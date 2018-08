Procuratore Agrigento: sulla nave Diciotti ho visto una realtà devastante

Patronaggio spiega al Corriere della Sera che "ci sono diversi livelli. Abbiamo cominciato a indagare con gli ufficiali di Porto Empedocle e ci sono contatti con altri livelli del corpo. Ma va dato atto al personale della Diciotti di operare perché la permanenza a bordo sia la meno dolorosa possibile".



"La politica e l'alta amministrazione - precisa - sono libere di prendere le scelte che ritengono opportune. Alla magistratura resta la valutazione giuridica di quanto avviene, su sfereeambiti diversi. Ovviamente qualsiasi limitazione della liberta' personale deve fare i conti con norme e regole della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell`uomo, della Costituzione, del Codice penale e del Codice di procedura penale. Non si scappa".



Nel suo sopralluogo sulla nave, racconta, "ho constatato che sono quasi tutti affetti da scabbia. Una realtà devastante, a cominciare dai cattivi odori che ti restano addosso. Mi ha accompagnato un appuntato che non era mai stato a contatto con questa realtà. Sconvolto. 'Dottore dal vivo cambia tutto, non è come si legge sui giornali...'. Ha ragione".



Per quanto riguarda l'indagine, spiega, "ho acquisito i report sanitari che studieremo in questi giorni. E c'e' pure un grosso problema relativo ai minori non accompagnati. Ne ho trovati 29, compresa una ragazzina. Ecco perché condivido la preoccupazione e l`appello lanciato dalla presidente del Tribunale dei minori di Catania sulla necessità di assicurare rapidamente a questi giovani accoglienza e cure adeguate a terra".



Il procuratore, infine, spiega che la Procura di Agrigento non perde la competenza sull'inchiesta dopo il trasferimento della Diciotti a Catania: "Non si perde anche perché sequestro di persona e arresto illegale sono reati permanenti".