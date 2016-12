Processo P3: chieste 18 condanne, anche per il senatore Denis Verdini e l'uomo d'affari Flavio Carboni

Diciotto le condanne chieste dalla Procura di Roma al processo sulla P3: tra le altre, anche quelle per il senatore Denis Verdini e l'uomo d'affari Flavio Carbone, che risulterebbero coinvolti nel presunto comitato segreto che voleva influenzare e condizionare gli organi costituzionali. I pm Rodolfo Sabelli e Mario Palazzi hanno proposto nove anni e sei mesi per Carboni, quattro per Verdini, otto e sei mesi per l'ex giudice tributarista Pasquale Lombardi.