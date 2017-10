Processo in Vaticano, chiesti 3 anni di reclusione per Profiti

L'ufficio del promotore di giustizia del Vaticano ha chiesto la condanna a tre anni di reclusione, per il reato di peculato, a carico dell'ex presidente della Fondazione Bambino Gesù, Giuseppe Profiti. Il peculato riguarda la distrazione di fondi per la ristrutturazione dell'appartamento del cardinale Tarcisio Bertone. E' stata invece chiesta "l'assoluzione per insufficienza di prove" per l'ex tesoriere Massimo Spina.