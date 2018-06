Processo Corona, Silvia Provvedi sempre al suo fianco

Fabrizio Corona si è presentato in aula per il processo d'appello sui fondi nascosti. A suo fianco, la compagna Silvia Provvedi con cui, nell'attesa di entrare in aula, si scambia un bacio appassionato. L'ex re dei paparazzi è già stato condannato in primo grado per illecito fiscale mentre la Procura aveva richiesto una pena di 5 anni. Il procuratore generale ha richiesto ora 2 anni e 9 mesi: il processo è stato rinviato al 21 settembre.