Processo Corona, il tribunale di Milano: Fabrizio non è delinquente abituale

"Fabrizio Corona non è un delinquente professionale perché non si può ritenere che viva abitualmente del provento dei reati". Questa, in sintesi, la motivazione con cui il Tribunale di Milano lo scorso 12 giugno ha condannato l'ex fotografo dei vip ad un solo anno per illecito tributario. La Direzione Distrettuale Antimafia, invece, aveva chiesto cinque anni anche per l'intestazione fittizia dei beni, su quei 2,6 milioni di euro trovati in parte in un controsoffitto in parte in Austria.