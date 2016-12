Primo maggio con il maltempo in Italia

Le previsioni per domenica 1 maggio - Nuvole in tutta Italia, con poco spazio per gli sprazzi di sole. Nel corso del giorno la pioggia, a intermittenza, interesserà da nord a sud praticamente tutte le regioni, con la possibilità di rovesci o temporali anche intensi- più probabili questi ultimi- lungo la dorsale appenninica centrosettentrionale, nelle regioni centrali e sulla Sardegna. Al Nord le piogge saranno accompagnate da nevicate sulle Alpi, in generale oltre 1000-1400 metri, ma al mattino sulle Alpi occidentali la quota neve potrebbe scendere localmente anche al di sotto di 1000 metri. Dalla sera tendenza a esaurimento dei fenomeni nelle regioni di Nordovest e su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e nord della Puglia. Venti intensi di maestrale sulla Sardegna. Temperature in generale diminuzione: calo sensibile al Nord (in alcuni casi, anche nell’ordine dei 10 gradi). La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio in tutta Italia (Ida pari a 80 al Centronord, 85 al Sud).



Allerta della Protezione Civile - La Protezione Civile ha emanato per oggi (domenica 1° maggio) un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico diffuso su Emilia Romagna (Bacini montani dei Fiumi Romagnoli, Pianura di Forlì e Ravenna) e Marche (Appennino marchigiano settentrionale, Appennino marchigiano meridionale, Pianura marchigiana settentrionale, Pianura marchigiana meridionale). Moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato su: Calabria (Versante Tirrenico Centrale, Versante Tirrenico Settentrionale) e Campania (Basso Cilento, Tusciano, Alto Sele, Alta Irpinia, Sannio, Penisola Sorrentino - Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Piana del Sele, Alto Cilento, Piana Campana, Napoli e Isole, Area Vesuviana, Tanagro, Alto Volturno, Matese).



Le previsioni per lunedì 2 maggio - Lunedì cielo nuvoloso o molto nuvoloso nelle regioni di Nordest con precipitazioni sparse, più intense al mattino su Emilia meridionale e Romagna: tendenza dal pomeriggio ad esaurimento dei fenomeni, con successive schiarite. Al Nordovest i rasserenamenti saranno più ampi su Valle d’Aosta e Piemonte, dal pomeriggio anche nel nord e ovest della Lombardia. Al mattino residue precipitazioni su est e sud della Lombardia e Liguria di Levante; in serata rasserena ovunque. Al Centrosud e nelle Isole tempo molto instabile, con elevato rischio di precipitazioni: in particolare, i fenomeni saranno più diffusi da metà giornata, e si presenteranno anche sotto forma di rovescio o temporale. Tra la sera e la notte, le precipitazioni si concentreranno nel settore del medio Adriatico, su Campania, Basilicata, nord Puglia, Calabria tirrenica e nord Sicilia. Temperature massime in sensibile rialzo al Nord (tranne l’Emilia Romagna), in ulteriore lieve diminuzione al Centrosud e sulla Sicilia. Venti intensi di Maestrale su Mare di Sardegna e Canali delle Isole, moderati da nord o nordest su alto Adriatico, Liguria e regioni centrali. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità di 80 in tutto il Paese.



La tendenza per il resto della settimana - Martedì, specie nella prima parte della giornata, risentiremo degli effetti residui della perturbazione al Sud, sul medio Adriatico e sulla Sicilia: in queste zone saranno possibili ancora alcuni rovesci. Le temperature sono previste in netto rialzo: i valori torneranno vicini alla norma stagionale in tutto il Paese. Tra la sera di martedì e la giornata di mercoledì una debole perturbazione lambirà le Alpi, per poi scivolare lungo la Penisola, determinando una breve fase di instabilità, con locali piogge inizialmente sul medio-alto Adriatico e poi, nel corso di mercoledì, al Sud. Da giovedì il rinforzo dell’alta pressione riporterà sull’Italia condizioni di tempo più stabile e soleggiato.