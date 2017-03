Primo marzo, primavera al via

La suddivisione dell'anno viene fatta separando i mesi statisticamente più freddi dai mesi più caldi. I tre mesi della stagione invernale, dicembre-gennaio-febbraio, vedono gennaio come mese più freddo, la stagione estiva, giugno-luglio-agosto, invece vede luglio come il mese più caldo dell'anno.



Primavera Meteorologica e Astronomica

A questa partizione dell'anno, generalmente si preferisce prendere come riferimento le stagioni astronomiche scandite da equinozi e solstizi. L'equinozio di primavera, che quest'anno cade il 20 marzo alle 10:28 UT, darà il via alla Primavera astronomica. In quel giorno notte e giorno avranno la stessa durata.