Previsioni meteo: peggiora al Nord

11:57 - Nuvolosa, con qualche pioggia: la domenica sul Nord Italia sarà questa a causa dell'avanzata di un’intensa perturbazione atlantica, mentre al Centrosud le nubi lasceranno maggior spazio al sole e le piogge saranno davvero poche. Alla fine del giorno arriverà la parte più attiva della perturbazione che poi, fra lunedì e martedì, attraverserà l’Italia accompagnata da piogge e temporali diffusi, localmente anche intensi. La fase di maltempo di inizio settimana sarà accompagnata da venti forti e temperature in diminuzione, anche se in realtà il calo termico legato al maltempo non sarà particolarmente marcato, poiché il nucleo della massa d’aria fredda in gran parte scivolerà al di là delle Alpi.



Le previsioni per domenica 26 aprile - Domenica al mattino nuvole consistenti in gran parte del Nord, Toscana, Sardegna, Umbria, con poche piogge brevi in alcune zone del Piemonte, in Lombardia e Toscana. Nel resto dell’Italia nuvolosità variabile, che lascerà spazio anche a momenti soleggiati. Nel pomeriggio rischio di alcune piogge su Valle d’Aosta, Piemonte, alta Lombardia, fascia prealpina orientale, Friuli, Emilia, zone interne delle Marche e nord dell’Umbria. Nella notte comincia il peggioramento con piogge più diffuse in gran parte del Nordovest, alta Toscana, con il rischio di rovesci tra alto Piemonte, estremo nordovest della Lombardia e Liguria. Una linea di instabilità in risalita dal Nord Africa porterà il rischio di qualche pioggia anche su Sardegna meridionale, basso Lazio e Campania. Temperature massime in lieve diminuzione nelle regioni centrali, in leggero aumento invece al Sud. Venti da sud-sudest sul Ligure orientale, alto Tirreno e Sardegna.



Lunedì forte maltempo al Centronord, scirocco e 25° in Sicilia - Lunedì mattina piogge più intense e diffuse al Nordovest, Toscana e Sardegna. Attenzione perché su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna ci sarà il rischio di rovesci o temporali, quindi di fenomeni potenzialmente intensi. Piogge più deboli e meno diffuse su Nordest e settore tirrenico fino alla Campania (nord della regione). Tempo asciutto sul medio Adriatico, mentre resisterà ancora il sole all’estremo Sud tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio piogge più diffuse e importanti al Centronord, Sardegna, Campania e nord Puglia. L’atmosfera sarà instabile con il rischio di rovesci e temporali su Pianura Padana, Prealpi, Liguria, Toscana Sardegna e Lazio (dove la fase più instabile sarà in serata). Tra sera e notte rovesci e temporali fino al nord-ovest della Calabria. Nella notte fenomeni si smorzeranno in gran parte del settore alpino e del Nordovest. Temperature massime in rialzo sul basso Tirreno, con picchi di 24-25°C a Palermo e Lamezia a causa dello Scirocco. Al Centronord e in Sardegna valori in calo dai 2 ai 5°C. Venti in prevalenza meridionali in intensificazione, in gran parte moderati, fino a forti di Libeccio in Sardegna, da sud-sud-est su Alto Tirreno, di Scirocco in Sicilia.



Miglioramenti solo da mercoledì - Martedì la perturbazione creerà una circolazione ciclonica che tenderà a indugiare sull’Italia, soprattutto tra il Nordest e le regioni peninsulari. Avremo una tendenza al miglioramento all’estremo Nordovest, in Sardegna e Sicilia, mentre ci sarà il rischio di piogge su pianure del Nordest, alto Adige settentrionale, Lombardia orientale, regioni peninsulari, con maggiore insistenza nelle zone interne del Centro e nel settore del Basso Tirreno. Possibili alcuni temporali nel nord della Puglia. Una fase più asciutta riguarderà le zone ioniche. Temperature in lieve calo al Centrosud, in sensibile rialzo al Nordovest (grazie ai venti di Foehn), forte Maestrale sulla Maestrale Sardegna, forte vento da ovest su Tirreno centrale, meridionale, Sicilia e basso Ionio. Nella parte centrale della settimana si profila un miglioramento della situazione per l’allontanamento della perturbazione. Nella giornata di giovedì è possibile l’arrivo di una perturbazione che sfiorerà soltanto il Nord, in particolare le Alpi e le Prealpi, con qualche effetto in termini di precipitazioni al Nordest.