Prevalenza di sole sull'Italia. Si attenua il caldo afoso

Tra giovedì e venerdì le correnti un po' più fresche, che seguono i forti temporali di ieri nel Triveneto, scivolando lungo la penisola favoriranno un'attenuazione del caldo: al calo delle temperature, evidente soprattutto al Nord e regioni adriatiche, si accompagnerà infatti una diminuzione dei tassi di umidità con conseguente allentamento della morsa dell'afa. Il tempo invece rimarrà nel complesso buono: solo al Nordest e nelle regioni adriatiche si vedrà, nelle prossime ore, qualche nuvola in più, associata a locali episodi di instabilità lungo l'Appennino. Poi, nel fine settimana ancora prevalenza di bel tempo e caldo nuovamente in crescita , con l'alta pressione africana che tornerà a guadagnare terreno sull'Italia.

Previsioni per venerdì

Venerdì prevarrà il sole in gran parte del Paese. Al mattino nubi sparse tra Abruzzo, basso Adriatico e relative zone interne con qualche rovescio possibile sulla Puglia centrale. Nel pomeriggio migliora in queste zone, mentre temporanei annuvolamenti e un po' di instabilità interesseranno il basso Lazio e il resto del Sud, con locali brevi rovesci o temporali nel Frusinate, su Lucania, Golfo di Taranto, monti della Calabria e della Sicilia settentrionale. Temperature in calo in Abruzzo e in gran parte del Sud, in particolare sul settore adriatico e su quello ionico. Venti settentrionali da deboli a localmente moderati, soprattutto nelle Isole, e di Bora al mattino sull'Adriatico. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it