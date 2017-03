Preti pedofili, vittima lascia la Commissione vaticana e accusa: "La Curia non collabora"

Considerando anche le dimissione dell'ex abusato Peter Saunders, presentate il 6 febbraio 2016, la Commissione non ha più tra i suoi componenti nessun sopravvissuto agli abusi.



La goccia che ha fatto traboccare il vaso - Marie Collins ha detto di essersi decisa alle dimissioni dopo il rifiuto, da parte della Congregazione per la dottrina della fede, di una richiesta di cooperazione sul tema fondamentale del lavoro della Commissione in merito alla protezione delle vittime. Si è detta certa che la Commissione riuscirà a superare questa resistenza, ma che questa, per quanto la riguarda, è "la goccia che fa traboccare il vaso". Dopo le sue dimissioni, fanno parte della Commissione sedici tra esperti, ecclesiastici e studiosi, ma nessuna vittima.



Continuerà a collaborare - L'addio della Collins è quindi accompagnato da una sua esplicita critica all'opera della Congregazione per la dottrina della fede. La donna ha tuttavia accettato di continuare a collaborare con la Commissione nell'educazione e in progetti di formazione della Curia. A differenza della reazione fredda all'abbandono di Saunders, la Commissione è sembrata invece molto rammaricata per le dimissioni della Collins.



Commissione: "Ringraziamo Marie, ci mancherà moltissimo" - La Collins aveva comunicato la propria intenzione di dimettersi al presidente della Commissione, il cardinale Sean O'Malley, il 13 febbraio. Il porporato ha diffuso una dichiarazione in cui esprime "ringraziamento sincero per lo straordinario contributo da lei dato come membro fondatore della Commissione". "Certamente - sottolinea O'Malley - ascolteremo attentamente tutto ciò che Marie desidera condividere con noi circa le sue preoccupazioni e ci mancherà moltissimo il suo contributo come membro della Commissione".



O'Malley afferma inoltre che la Commissione discuterà più ampiamente il caso Collins nella riunione plenaria del mese prossimo ed esprime "profonda gratitudine" per la volontà espressa dalla signora irlandese di "continuare a lavorare con noi".