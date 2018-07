Prete sorpreso in auto con una bimba, il papà di lei: "Don Paolo era di famiglia"

"Quando i vicini sono venuti a chiamarmi raccontandomi cosa stesse succedendo, non ci credevo. Don Paolo era uno di famiglia". Così il papà della bambina di 10 anni abusata da un sacerdote a Calenzano , Firenze. Il prete è stato sorpreso seminudo in auto con la bimba da un residente della zona; don Paolo Glaentzer , 70 anni, è ora agli arresti domiciliari. Intanto il religioso ha risposto a tutte le domande durante l'udienza durata circa un'ora. Il 70enne avrebbe dato la sua versione dei fatti: c'erano stati altri contatti con la bambina in passato.

I PRECEDENTI - In realtà gli episodi di abuso nei confronti della bambina sarebbero stati diversi, come ammesso dallo stesso prete durante l'interrogatorio. I vicini della famiglia, riporta sempre il Corriere Fiorentino, nel tempo si sarebbero insospettiti delle frequenti visite del religioso, anche in orari serali, che spesso si concludevano con delle uscite in auto. "La nostra vita è piuttosto complicata, per questo per noi don Paolo era una benedizione", aggiunge ancora il papà della vittima.