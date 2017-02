Prescrizione per violentatore bimba, giudice: chiedo scusa a popolo italiano

Venti anni fa la violenza sulla figlia della compagna - L'uomo in primo grado era stato condannato a 12 anni di carcere dal tribunale di Alessandria. All'epoca dei fatti la bambina aveva sette anni, oggi ne ha 27. Stando a quanto racconta "La Repubblica", la madre lasciava la piccola al compagno per recarsi al lavoro e, proprio in queste occasioni, si consumarono le violenze, scoperte quando un giorno la bambina fu trovata da sola in strada in stato confusionale e, portata in ospedale, furono scoperti i segni di ripetute violenze sessuali e maltrattamenti.



La storia di un lento procedimento giudiziario -Il procedimento ebbe inizio nel 1997 e, solo per arrivare alla sentenza di primo grado, furono necessari dieci anni. Nel 2007 il procedimento passò quindi per l'appello dalla Corte di Alessandria a quella di Torino, dove è rimasto bloccato nove anni, a causa dei cronici arretrati. Fino a lunedì, quando è stata sancita la prescrizione.



Presidente Corte d'appello: "Vittima violentata due volte" - "Si deve avere il coraggio di elogiarsi, ma anche quello di ammettere gli errori. Questa è un'ingiustizia per tutti, in cui la vittima è stata violentata due volte, la prima dal suo orco, la seconda dal sistema", ha commentato senza mezzi termini il presidente della Corte d'appello Arturo Soprano.