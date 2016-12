Prepariamoci al grande caldo: arriva un'ondata di afa duratura

Previsioni lunedìIn mattinata ci sarà alternanza tra sole e nuvole al Nordovest e all'estremo Sud, in particolare in Calabria e in Sicilia orientale; sereno altrove. Al pomeriggio aumenterà l'instabilità atmosferica con rovesci e temporali locali su Alpi, Prealpi, Appennino emiliano, Appennino centro-meridionale (zone interne del Lazio, Abruzzo, sud delle Marche) e Sicilia orientale. In serata possibili rovesci e temporali in sconfinamento verso le pianure piemontesi. Temperature massime in lieve crescita, per lo più comprese tra 23 e 28 gradi, con punte fino a 29 gradi in Sardegna. Venti di debole intensità. Mari calmi.