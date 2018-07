Prato, sacerdote sorpreso in auto con una bimba di 10 anni: arrestato

Un sacerdote è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso in auto con una bimba di dieci anni. Il fatto, secondo quanto riportano alcuni quotidiani, è avvenuto lunedì scorso, in un'area di sosta dietro a un supermercato tra Prato e Firenze. A notare la scena è stato un residente della zona e il prete ha rischiato il linciaggio. Per la bambina, seguita da tempo dai servizi sociali, è stato disposto un sostegno psicologico.