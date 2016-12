Pragelato, c'è un lupo sul terrazzo

15:02 - Siamo a una decina di chilometri dal Sestriere, in Piemonte. Pragelato, per la precisione. Pieno giorno, una casa, un terrazzo. Tutto normale. Anzi no. Perché a prendere una "boccata d'aria" non è un cane, bensì un lupo. Bello, forse un po' frastornato, all'apparenza mite. Per qualcuno un grande spavento, per altri un'occasione più unica che rara. Perché di sicuro (e per fortuna) non capirà più. Forse...

