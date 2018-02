Pozzuoli: 174 persone vivono nei container da più di 30 anni. La denuncia lanciata da Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia, dimostra come dopo che nel 1984 furono installati temporaneamente dei prefabbricati nella zona colpita dal bradisismo (il fenomeno vulcanico che alza e abbassa il suolo), in molti hanno occupato poi i container disabitati in attesa di scalare la graduatoria per gli alloggi popolari. Attualmente sono 54 le famiglie che vivono in queste condizioni di estremo disagio: “Ci sono 30 bambini, molti soffrono di problemi respiratori e asma”, raccontano le mamme che vivono lì. “Io dormo con l’acqua fuori e con l’acqua dentro”, racconta una signora che ha occupato il prefabbricato assieme alla sua famiglia di 10 persone nel 1999. Le condizioni dei container sono fatiscenti: muri rotti, acqua che si infiltra dal soffitto e condizioni igieniche precarie. La gente però non se ne vuole andare e accusa il comune di abbandono.