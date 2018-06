Divertimento e relax non si sono fermati davanti a quella nave cargo ancorata, da venerdì a lunedì, a tre miglia dal porto di Pozzallo (Ragusa), con il suo carico di disperati, in attesa del via libera allo sbarco. I turisti, infatti, per la maggior parte ignari di trovarsi di fronte a sdraio e lettino proprio la portacontainer Alexander Maersk con 108 migranti, hanno continuato la loro vita da vacanzieri. E in un video alcuni di loro sono stati ripresi a fare balli di gruppo tra le onde ed esercizi di aquagym a ritmo di musica, mentre alle loro spalle si stava vivendo un'odissea. Una scena che ha sollevato un vespaio di polemiche.