Porto Empedocle: nella patria di Montalbano i ponti sono a rischio crollo

I ponti di Porto Empedocle, in Sicilia, sono ridotti in pessime condizioni. Striscia la Notizia con la sua inviata Stefania Petyx e il suo inseparabile bassotto mostrano le pessime condizioni delle quattro infrastrutture che circondano la città siciliana e la collegano alla vicina Agrigento. Dal viadotto Spinola il cui arco portante è parecchio ammaccato, passando al ponte Salsetto i cui piloni stanno per cedere: le condizioni dei ponti di Porto Empedocle sono disastrose. Stessa cosa per il ponte Re, che nonostante i lavori dell’Anas ha ricevuto solo alcuni rattoppi. E infine il viadotto Manfredi costruito su una necropoli paleocristiana è talmente malandato che per sistemarlo serviranno 30 milioni di euro. Il ponte ora è stato chiuso creando disagi a un sacco di utenti e automobilisti, che secondo quanto riportato dall’inviata di Striscia “hanno davvero paura ad attraversare la strada con le auto”.