Porto di Genova, lo smontaggio della Costa Concordia istante per istante: quasi finite le operazioni

LE ULTIME TAPPE DEL RELITTO Il video: come viene smantellata la Concordia

Uomini al lavoro nelle cabine e sui ponti di Costa Concordia. A meno di un mese dall'ultimo viaggio del relitto, previsto per la fine di marzo, per la prima volta possiamo vedere come si opera a bordo per alleggerire lo scafo. Il relitto a fine marzo verrà trainato dalla diga del porto di Genova Voltri, dove è...