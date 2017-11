Pordenone, morosa per un centesimo: "Paga o ti stacchiamo la corrente"

Spiacevolo sorpresa per una donna di Prata (Pordenone) che si è vista recapitare una lettera dal suo fornitore energetico, Audax Energia, di Vinovo (Torino), con la richiesta di saldare una bolletta non pagata dal valore di un centesimo.

Oltre alla richiesta, la "raccomandazione": 'paga o ti stacchiamo la corrente' il messaggio della lettera inviata alla signora, rimasta oltretutto vedova da poco. "Cifra - si legge dalla missiva - che dovrà essere saldata, tramite bonifico bancario, in unica soluzione e con una copia inviata via fax".



Intanto Audax Energia si scusa con la cliente e promette accertamenti sull'accaduto: "Per ora possiamo solo confermare l’originalità della missiva: la raccomandata è stata inviata da noi, ma dobbiamo capire perché sia stata recapitata con quelle modalità e per quella cifra. Quando avremo completato le verifiche saremo più precisi. Ci scusiamo in anticipo per gli inconvenienti che possono essere derivati da questa comunicazione".