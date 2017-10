Pordenone, l'appello su Facebook: "Cerco mio figlio, l'ho dovuto abbandonare 43 anni fa"

La storia - Come riporta Il Gazzettino, che ha ricostruito la storia, Zilli ai tempi aveva 17 anni e viveva a Zoppola (Pordenone). Si innamorò perdutamente di un militare delle sue stesse parti, in Friuli, e rimase incinta. Lui, quando venne a sapere che sarebbe diventato padre, sparì.



Era il 3 agosto 1974 quando Maria Cristina partorì. I genitori la portarono alla Clinica ostetrica dell’ospedale di Padova per mettere a tacere i pettegolezzi. La giovane non ebbe nemmeno il tempo di dare un nome al piccolo. A malapena riuscì a vederlo prima che venisse portato in un orfanotrofio della città. Primo e ultimo sguardo della loro vita. Almeno finché qualcuno non risponderà al suo appello…