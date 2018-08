Pordenone, falsi prosciutti San Daniele Dop: 103 indagati

La procura di Pordenone ha chiuso le indagini preliminari sull'ipotesi di un'associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio di prodotti agroalimentari con denominazione di origine protetta con la contraffazione della Dop "Prosciutto di San Daniele". Tra i 103 indagati ci sono anche responsabili e impiegati del macello di Aviano e ispettori del Consorzio di tutela. Sequestrati 270mila prosciutti, per 27 milioni di euro.