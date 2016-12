Pontedera, manovra spericolata di un tir sullo svincolo della superstrada

Questo, purtroppo, è solo l'ultimo caso di camion trasformati in pericolo pubblico. Un mese e mezzo fa due marocchini, marito e moglie, sono stati travolti e uccisi sulla A4, alla barriera di Rondissone, in Piemonte.



Agli inizi di settembre, sempre nel torinese, un anziano, a bordo di un'utilitaria è stato centrato in pieno da un tir che viaggiava contromano. Al volante un autista polacco, risultato positivo all'alcoltest. Non si è neppure accorto di aver viaggiato per due chilometri sulla corsia sbagliata.



E l'alcol era anche la causa di una folle corsa ripresa sull'autostrada dei Fiori, in Liguria. Anche in questo caso, la strage è stata evitata solo perché la carreggiata durante il week end di Pasqua era quasi deserta.



Impossibile invece evitare il camion che ha saltato la barriera travolgendoli: sono morti così, a marzo, i quattro componenti di una band in provincia di Cuneo. Erano diretti a casa, dopo un concerto. Nessuno di loro si è salvato.