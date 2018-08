Ponte Genova, Toti: "Autostrade paga, Fincantieri costruisce"

Ecco il ponte di Renzo Piano a Genova, che andrà a sostituire il Morandi crollato sul Polcevera alla vigilia di Ferragosto. Plastico e progetto sono stati fotografati e postati sulla pagina Facebook del governatore della Liguria Giovanni Toti, immortalato al tavolo con l'architetto. "Per un volta possiamo farla semplice - scrive Toti sulla sua pagina social. - Autostrade apre il cantiere e paga il conto. Fincantieri costruisce il ponte (se serve con altre primarie imprese necessarie per il loro know-how). Renzo Piano regala a Genova il disegno di un ponte bellissimo. Così, senza polemiche, la città può riavere in fretta un'opera indispensabile, sicura e meravigliosa. Così si onora davvero chi ha perso la vita". Il ponte firmato Renzo Piano non ha tiranti, ma piloni come prue di navi; sarà illuminato da 43 lampioni, uno per ogni vittima: la luce proietterà una vela

