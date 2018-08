Ponte Genova, Borrelli: entro 10 giorni via detriti dal Polcevera

"Credo che entro una decina di giorni potremo liberare il torrente Polcevera dagli ultimi blocchi del ponte Morandi". Ad auspicarselo è il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, cha firmato l'ordinanza per dare il via con procedure semplificate ai circa 30 milioni di euro di interventi urgenti. Per i due tronconi del ponte sotto sequestro bisognerà attendere l'autorizzazione della Procura, ma "gran parte dei detriti è già stata rimossa".