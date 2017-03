"Stavamo guidando in direzione nord e improvvisamente abbiamo visto staccarsi il lato sinistro del ponte. Per fortuna abbiamo frenato in tempo". A Pomeriggio 5, le parole di Michele e Mario, padre e figlio camionisti che, il giorno in cui è crollato il ponte sulla A14 all'altezza di Camerano (Ancona), sono riusciti a salvarsi. "Siamo stati i primi a chiamare i soccorsi", hanno aggiunto. Il loro ricordo va alla coppia di coniugi deceduti a bordo della Nissan bianca che li aveva sorpassati poco prima.