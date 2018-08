Ponte crollato, chiuso il viadotto della Domitiana nel Napoletano

E' stato chiuso al traffico il viadotto della statale Domitiana , tra i comuni di Pozzuoli e Giugliano, in provincia di Napoli. L'allarme è scattato dopo che alcuni residenti avevano individuato crepe nel manto di asfalto. I tecnici della Città metropolitana e i vigili del fuoco hanno ispezionato la struttura e deciso di sospendere la circolazione nei due sensi di marcia, disponendo analisi più accurate nei prossimi giorni.

Il viadotto, circa cento metri di lunghezza, supera una strada interna comunale ed un canale di bonifica della piana di Licola. La strada comunale sottostante rimane, comunque, transitabile. Il traffico nelle due direzioni di marcia è stato deviato per via dei Platani e per Licola mare.