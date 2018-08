Ponte crollato a Genova, Toti incontra Autostrade

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, incontrerà oggi a Genova Autostrade: mercoledì lo stesso governatore, e commissario per l'emergenza, ha dato l'ultimatum per l'abbattimento dei monconi del ponte Morandi dopo l'allarme degli ispettori. Atlantia avvia intanto una "valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla società", per "tutelare mercato e risparmiatori".