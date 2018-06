Pompei, turista inciampa durante la visita agli scavi e fa cadere una colonna

Una distrazione e il danno poteva essere inestimabile. C'è, invece, un lieto fine nel brutto episodio che ha avuto come scenario il peristilio del Complesso di "Championnet", a Pompei. Un giovane turista americano è inciampato durante la visita agli scavi e ha fatto cadere una colonna. Fortunatamente l'elemento architettonico non avrebbe riportato danni. I funzionari del Parco archeologico valuteranno l'eventuale riposizionamento in situ.

Pompei, turista inciampa e fa cadere colonna del Complesso di Championnet Ansa 1 di 10 Ansa 2 di 10 Ansa 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Ansa 6 di 10 Ansa 7 di 10 Ansa 8 di 10 Ansa 9 di 10 Ansa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il turista, inciampando, ha urtato accidentalmente ma con forza una colonna, facendola a sua volta cadere. Ma, per fortuna, la colonna, si legge in una nota del Parco archeologico di Pompei, si è adagiata a terra senza subire danni.



I funzionari del Parco, che sono intervenuti per le necessarie verifiche, ne valuteranno l'eventuale riposizionamento in situ. Gli addetti alla vigilanza Ales di servizio hanno informato la direzione e la stazione del Comando carabinieri di Pompei che hanno verificato l'accidentalità dell'episodio interrogando i turisti subito dopo l'accaduto.