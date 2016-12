Pompei, la truffa dei falsi cartelli stradali

Una spruzzata di vernice marrone per coprire la freccia che indica l' area degli scavi : questo è lo scenario che trovano i turisti (e non solo) all'uscita dell' autostrada di Pompei . Il "motivo" che sta dietro al gesto è intuitivo ovvero si vuole disorientare il visitatore degli scali archeologici al fine di attirarlo più facilmente al business più vicino (che sia un negozio, ristorante o albergo).

A fare questo "lavoro" sono i cosiddetti " Chiammisti", ossia i segnalatori di direzione, personaggi che sfruttano lo smarrimento del turista per indirizzarlo verso la ditta per cui lavorano a percentuale. Sembrerebbe una scena da film di Totò, insomma.



Il cartello verrà ovviamente ripristinato presto ma nel frattempo la vicenda è finita alla procure di Torre Annunziata, dov'è stata aperta una denuncia contro ignoti. Il primo cittadino, Alessandro De Paolo, ha condannato fermamente l'episodio ritenondolo danneggiante per l'immagine turistica della città. Del resto, non era la prima volta che si verificava un fatto del genere nella cittadina del sito archeologico più celebre al mondo (dall'inizio del 2016 ha già superato i 3 milioni di visitatori). Quel che è certo è che la guerra all'illegalità è ormai dichiarata