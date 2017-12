Pompei, 22enne aggredito senza motivo: "Mi hanno distrutto fisicamente e moralmente"

Un'aggressione immotivata mentre prendeva il treno per casa. Pestato a sangue da quattro ragazzini che lo hanno lasciato a terra col volto tumefatto mentre le decine di persone presenti non hanno alzato un dito. È questa la storia di Gaetano, 22enne di Ercolano, vittima di una baby gang a Pompei.



Il giovane è ospite di "Pomeriggio Cinque" dove racconta i dettagli di quell’assurda aggressione: "Stavo aspettando il treno quando mi hanno aggredito, sono riuscito a scappare attraverso i binari arrivando davanti alla biglietteria ma la porta era chiusa e il bigliettaio non mi ha fatto entrare fino a che non sono andati via".



Con la voce rotta e i segni ancora evidenti di quel pestaggio Gaetano parla anche della reazione della gente: "La stazione era piena di gente e nessuno mi ha dato una mano o è venuto a soccorrermi, hanno lasciato che mi aggredissero". Una vicenda che ha lasciato il segno: "Mi hanno distrutto fisicamente e moralmente".