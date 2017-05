Pomeriggio 5: "Ecco dove è stata ritrovata Silvia Pavia"

Dal 26 aprile non si avevano più notizie di Silvia Pavia, scomparsa nel nulla dopo aver fatto visita all'amato cavallo Amilcare in un maneggio di Ciriè (TO). Proprio ieri, in esclusiva a Pomeriggio 5, il fratello aveva fatto un appello alla donna, che in un primo momento sembrava essersi allontanata da casa volontariamente. Questa mattina la svolta nelle indagini: un uomo che passeggiava nei boschi vicino a Ulzio, in Val Di Susa, ha contattato le Forze dell'Ordine dopo aver notato la 500 grigia della donna, parcheggiata in un sentiero. Silvia è stata trovata senza vita all'interno della macchina, coperta da un plaid e priva di segni visibili di violenza. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, compresa la pista del suicidio.