Pomeriggio 5, Bimba morta in auto: "chi giudica i genitori non ha cervello"

"La bambina è stata desiderata tantissimo, sia da Adriano che da Ilaria." A dirlo con la voce rotta dall'emozione è un'amica dei genitori di Tamara, la bimba di 18 mesi morta per arresto cardiaco dopo essere stata dimenticata in auto dalla madre. Ma oltre al dispiacere per l'enorme tragedia di Castelfranco di Sopra, l'amica di famiglia si sfoga a Pomeriggio 5 contro tutti coloro che in questi giorni hanno accusato la madre della piccola. "Non si possono esprimere giudizi del genere, bisognerebbe mettersi nei panni della mamma. Le accuse sono arrivate da persone che non hanno cervello e che non devono presentarsi ai funerali di Tamara."