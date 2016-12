Polizia,Pansa:più agenti in strada

"Dobbiamo andare verso lo svuotamento degli uffici e la presenza maggiore di uomini e macchine sulle strade". Lo ha detto il capo della polizia, Alessandro Pansa. "Capisco che questo non piaccia a tanti ma se una denuncia si può fare online, si potenzi questa possibilità, così si recuperano uomini per fare più controlli in strada", ha aggiunto. Pansa ha anche annunciato 2.500 nuove assunzioni tra polizia, carabinieri e gdf, entro il 2017.