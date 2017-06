Polizia, Gabrielli: "Mai eventi senza condizioni di sicurezza"

Senza lo "scrupoloso riscontro delle garanzie di sicurezza necessarie, eventi di piazza e concerti non potranno svolgersi". E' quanto prevede una circolare inviata a prefetti e questori dal capo della polizia, Franco Gabrielli, in vista degli oltre 1.700 eventi previsti per l'estate. La comunicazione arriva dopo le polemiche sul caos verificatosi in piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions League.