Polizia: "Aumentano i pirati della strada, due vittime alla settimana"

Cresce ancora il fenomeno della pirateria stradale in Italia: +4,3% nel primo semestre 2015, con 61 vittime, più di due alla settimana. In leggero calo gli ubriachi, aumentano i pirati positivi alle droghe. Il 27% sono stranieri. Lo dice l'Asaps, l'Associazione sostenitori polstrada. "Solo l'omicidio stradale, con revoca della patente fino a 30 anni - commenta il presidente Giordano Biserni - potrebbe far rinsavire dalla voglia di fuga".