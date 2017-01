Politici spiati, cercò info su Occhionero: denunciato un carabiniere

Un vice brigadiere dei carabinieri è stato denunciato per aver commissionato l'accesso al Sdi (Sistema di indagine) delle forze dell'ordine per verificare la sussistenza di procedimenti penali nei confronti di Giulio e Francesca Occhionero, le due presunte cyberspie finite in carcere lunedì. Il militare ha ammesso di aver fatto eseguire l'accesso su richiesta di un suo amico, massone della stessa loggia alla quale appartiene Giulio Occhionero.