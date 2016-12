Polemica su frasi sindaco Gallipoli

Dopo le parole del sindaco di Gallipoli, che ha parlato di scarso controllo delle famiglie dei giovani morti in discoteca, non tarda ad arrivare la replica del legale dei genitori di Lamberto Lucaccioni, il 16enne morto dopo aver assunto ecstasy durante una serata al Cocoricò. "La dichiarazione è di una tale mediocrità e volgarità oltre che lesiva del dolore di coloro che piangono i loro figli da non meritare risposta", ha detto infatti l'avvocato.