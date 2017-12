Pm chiedeva di indossare minigonna, ex corsista: altre 4 vittime

"Sono stata contattata da quattro ragazze che hanno avuto un'esperienza simile. Mi hanno ringraziata". Lo ha detto ai pm di Bari l'avvocato 28enne, Rosa Calvi, come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine per estorsione a carico di Francesco Bellomo. Il magistrato è accusato di aver imposto ad alcune studentesse che seguivano il suo corso di magistratura un dress code in cambio di una borsa di studio.